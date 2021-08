Covid-19: sete parques de São Paulo terão postos de vacinação neste domingo

Parque do Guarapiranga (zona sul)

Parque do Carmo (zona leste)

Parque Ecológico do Tietê (zona leste)

Parque Villa-Lobos (zona oeste)

Parque da Independência (zona sudeste)

Parque da Juventude (zona norte)

Centro Esportivo de Esportes Radicais (região central)

https://www.metroworldnews.com.br/foco/2021/08/27/ainda-nao-tomou-a-primeira-dose-da-vacina-contra-covid-19-saiba-o-que-fazer-em-sp-e-abc-paulista.html

Sete parques da cidade de São Paulo terão neste domingo equipes da área da saúde para vacinar o público contra covid-19.A vacinação continua seguindo o calendário municipal e poderão se imunizar os adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, deficiências permanentes, grávidas e puérperas ou o público elegível para segunda dose.De acordo com a Prefeitura, a ideia é ampliar os locais de vacinação para que o público tenha mais opções nesta fase da vacinação. Para se vacinar, os adolescentes devem estar acompanhados por pais, responsáveis ou adultos com autorização assinada pelos responsáveis. O público com comorbidade ou deficiência deverá apresentar laudo médico, receita ou documento que comprove a condição de saúde.Todas as pessoas que forem se vacinar na cidade de São Paulo deverão apresentar comprovante de residência da Capital. Se o comprovante estiver em nome de parentes, é preciso apresentar documentos que comprovem o parentesco. Também será necessário apresentar aos postos documentos pessoais, de preferência CPF, e o cartão do SUS.