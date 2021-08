Hoje é dia de Mega-Sena; prêmio é de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal retoma nesta quarta-feira o sorteio da Mega-Sena, cujo prêmio para quem acertar as seis dezenas sorteadas é de R$ 3 milhões

Para concorrer no no concurso 2403 da loteria, bata dirigir-se a uma casa lotérica até as 19h e fazer sua aposta. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50.

Também é possível apostar pelos canais eletrônicos da Caixa sem sair de casa, como o Loterias Caixa e o aplicativo da Caixa, mas em ambos os casos o apostador deve ser maior de 18 anos e preencher cadastro.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Sorteio Anterior

Na quarta-feira, um apostador de Teresina, no Piauí, ganhou sozinho R$ 40.953.827,42 na Mega-Sena.

Cento e vinte e oito apostadores que acertaram a quina também foram premiados com R$ 30.626,84 cada.

Outras 6.285 apostas acertaram quatro pontos e ganharam, cada uma, R$ 891,06.

Clique e veja os números sorteados no último sábado para a Mega-Sena.

Acumulada, Super Sete vai pagar R$ 300 mil nesta quarta

Mais nova loteria da Caixa, a Super Sete vai pagar nesta quarta-feira um prêmio acumulado de R$ 300 mil para o apostador que acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas até momentos antes do sorteio. A aposta simples custa R$ 2.

Na semana passada, ninguém levou o prêmio principal da Super Sete, mas um apostador acertou seis das sete dezenas e levou para casa R$ 21.941,04.

Quarenta e seis apostas acertaram a faixa das cinco dezenas e cada uma levou R$ 681,39.

Clique e veja os números sorteados na última segunda-feira para a Super Sete.