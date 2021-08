Polícia prende ciganos suspeitos de estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (24) cinco pessoas suspeitas pelos crimes de estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre os detidos estão quatro ciganos e um simpatizante. Durante a Operação Tarot, deflagrada na capital, em Santana de Parnaíba e Cotia, foram apreendidos veículos de luxo, joias e dinheiro.

As investigações foram conduzidas pela 6ª Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat), que identificou uma família de ciganos que age no ramo da adivinhação. O grupo obtinha dinheiro por meio do golpe das previsões metafísicas e tinha atitudes menos espirituais quando a vítima não aceita o destino das cartas.



Após um trabalho minucioso de apuração, os policiais apuraram que a cobrança dos honorários era feita de forma violenta. Além disso, descobriram que um empresário fazia a lavagem do dinheiro, dando legalidade aos valores obtidos de maneira ilícita.

Foram então requisitados mandados de busca e as ordens judiciais foram cumpridas nos imóveis investigados, situados nos bairros Itaim Bibi, Santo Amaro e Vila Andrade, na zona sul da capital; em Pinheiros, na zona oeste; e nas cidades de Santana de Parnaíba e Cotia, na região metropolitana de São Paulo.



Divulgação/Polícia Civil

Polícia apreendeu carros de luxo com ciganos suspeitos de estelionato, em SP

Durante as atividades, as equipes apreenderam duas BMW de modelos diferentes, um SUV Land Rover Discovery, um SUV Chevrolet e dois Audi. Além dos veículos de alto valor, também foram recolhidos com os ciganos relógios de luxo, correntes grossas de ouro e diversos documentos que confirmam a relação entre os envolvidos.

Os materiais foram encaminhados para análise pericial e auxiliará nas próximas etapas da investigação. Os cinco suspeitos foram autuados por associação criminosa, extorsão, estelionato e lavagem de dinheiro.