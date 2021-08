Veja os números da Super Sete desta segunda-feira

A Super Sete, concurso 135, pode pagar na tarde desta segunda-feira (dia 23) prêmio estimado em R$ 200 mil.

Confira a sequência de números da sorte:

5 – 3 – 5 – 5 – 8 – 7 – 7

Na última sexta-feira (dia 20), ninguém acertou nem sete nem seis números.

Contudo, quem marcou cinco acertos – 37 pessoas – vai receber exatos R$ 843,73.

Não foi desta vez? Tente de novo

O Super Sete rola novamente na quarta-feira (dia 25). Funciona da seguinte forma: o volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna).

O apostador pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor da aposta é de R$ 2,50, que pode ser feita em qualquer casa lotérica do País ou pelo canal eletrônico.

Novo horário

A Super Sete vai mudar de horário a partir da próxima segunda-feira (dia 30). A sorteio passará acontecer somente a partir das 20h, junto com as outras loterias da Caixa Econômica Federal – e não mais às 15h.

Assim, as apostas poderão ser feitas até as 19h do dia do sorteio (segunda, quartas e sextas-feiras).