Super Sete vai mudar de horário na semana que vem; saiba mais

O sorteio da Super Sete, a mais nova loterias da Caixa Econômica Federal, vai mudar de horário a partir de segunda-feira que vem (dia 30). Ele passará a acontecer partir das 20h, junto com as outras modalidades, e não mais às 15h.

Leia também:

Veja os números da Super Sete desta segunda-feira

Na palma da mão: aplicativo permite comprovar vacinação contra a covid-19

Procon-SP quer saber se ataque hacker vazou dados de clientes de loja virtual

Até sexta-feira (dia 27), as apostas podem ser feitas até as 14h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o País, no canal eletrônico e no aplicativo Loterias Caixa. Na próxima semana, porém, as apostas poderão ser feitas até as 19h do dia do sorteio – segundas, quartas e sextas-feiras.

Como apostar

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma.

O apostador deve escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, pode escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna).

É possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).