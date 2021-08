Na palma da mão: aplicativo permite comprovar vacinação contra a covid-19

Por conta do avanço da vacinação contra a covid-19 no Estado de São Paulo, alguns estabelecimentos e municípios começam a exigir que seus profissionais e frequentadores comprovem a imunização. Para facilitar esse processo, o aplicativo Poupatempo Digital disponibiliza a versão digital da carteira de vacinação, que conta com as mesmas informações do modelo impresso entregue nas unidades de saúde.

Além disso, a ferramenta permite realizar o pré-cadastro para a vacina, direcionado ao site Vacina Já, que diminui o tempo de permanência no posto de saúde, e o serviço de validação do certificado de vacinação, que é a garantia de um documento oficial, que pode ser conferido online.

A checagem da validação da carteira de vacinação é simples. Basta que o cidadão que tenha a carteirinha digital no app do Poupatempo apresente o QR Code ou o código do certificado para verificação do órgão ou pessoa interessada.

Mais serviços

Desenvolvido pela Prodesp, o aplicativo do Poupatempo disponibiliza 120 serviços online de diversos órgãos.

Lançando em maio de 2020, a ferramenta já foi baixada mais de quatro milhões de vezes.

Já a versão digital da carteira de vacinação da covid-19 contabilizou entre janeiro e julho deste ano mais de um milhão de acessos.