Lotofácil: apostador de Bauru é um dos cinco ganhadores de sábado

O sorteio da Lotofácil de sábado teve cinco ganhadores e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 517.967,11. As apostas sorteadas eram das cidades de Bauru, Brasília, Araucária (PR), São João da Barra (RJ) e a última não foi possível identificar o local de origem, pois foi feita através do Canal Eletrônico da Caixa.

Foram premiados ainda 413 apostas que acertaram 14 pontos e cada uma levou R$ 938,55. Outras 12.083 apostas acertaram 13 pontos e cada uma delas levou R$ 25,00.

Para o sorteio desta segunda-feira, a loteria retoma seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher um volante com 15 números e pagar R$ 2,50 nas casas lotéricas até 19h. O apostador pode ainda escolher mais números por aposta, mas o preço da aposta sobe consideravelmente.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Quina também saiu neste sábado

A Quina, que também estava com prêmio acumulado, saiu para três apostadores neste sábado, um deles de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Os outros dois ganhadores são de Brasília e Espumoso, no Rio Grande do Sul.

Cada apostador levou para casa um prêmio de R$ 1.852.956,44. Mais 155 apostas que acertaram apenas 4 números foram premiadas em R$ 4.015,80. Outros 9.921 apostadores que acertaram apenas o terno ganharam R$ 94,34.

Para o sorteio desta segunda-feira (23), a Quina retorna com um prêmio de R$ 700 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas da Quina podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo país. A aposta mínima é de R$ 2.

Assim como a Lotofácil, o sorteio é realizado a partir das 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Super Sete paga R$ 200 mil nesta segunda-feira

A Super Sete acumulou e promete pagar nesta segunda-feira um prêmio de R$ 200 mil ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete é realizado à tarde, sempre a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para concorrer, o apostador deve fazer sua aposta até pouco antes do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2.

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira passada, quando ninguém acertou as sete dezenas sorteadas e tampouco a faixa das seis dezenas. Quem chegou mais perto do prêmio acertou apenas 5 números e ganhou R$ 843,73.

