Veja os números sorteados para Super Sete desta sexta-feira

O apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta sexta-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 150 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira:

1, 2, 4, 4, 0, 7, 2

As apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas.

No último sorteio da Super Sete, na quarta-feira, um apostador de Bernardo Sayão, no Tocantins, levou para casa o prêmio acumulado de R$ 2.918.679,64.

Mais quatro apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e cada um ganhou R$ 9.104,83.

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil e Quina

Nesta sexta-feira tem ainda, a partir das 20h, o sorteio da Lotofácil e da Quina, com prêmios de R$ 1,5 milhão e R$ 4,3 milhões, respectivamente.

As apostas nas loterias podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e da Quina, R$ 2.

Todos os sorteios de loterias, com exceção da Super Sete, são feitos a partir das 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente por meios de seu site e das redes sociais.