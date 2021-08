Sem ganhadores, prêmio da Quina acumula em R$ 4,3 milhões

Nesta quinta-feira a Quina teve mais um sorteio no qual ninguém levou o prêmio principal e com isso o valor pago ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta sexta-feira saltou para R$ 4,3 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 30 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 16.629,16.

Foram premiados ainda 3.892 apostadores que acertaram apenas o terno, e cada um ganhou R$ 192,75.

O prêmio da Quina corre a partir das 20h, quando a Caixa Econômica Federal sorteia ainda a Lotofácil.

Para concorrer, o apostador deve dirigir-se às casas loterias e realizar sua aposta até as 19h.

Apostadores de Goiás dividiram o prêmio da Lotofácil

A Lotofácil desta quinta-feira saiu para dois apostadores do estado de Goiás, um de Goiânia e outro de Pontalina. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.486.692,76.

Trezentos e cinqüenta e duas apostas acertaram os14 pontos e cada uma delas faturou R$ 1.522,01 da Lotofácil. Na faixa dos treze pontos, 10.979 apostas ganharam R$ 25 cada.

Para o sorteio desta sexta, a loteria retorna com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As lotéricas recebem apostas para a Lotofácil até 19h desta sexta-feira. A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio da loteria é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, após as 20h.

Super Sete paga R$ 150 mil nesta sexta-feira

O apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta sexta-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 150 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas.

No último sorteio da Super Sete, na quarta-feira, um apostador de Bernardo Sayão, no Tocantins, levou para casa o prêmio acumulado de R$ 2.918.679,64.

Mais quatro apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e cada um ganhou R$ 9.104,83.

