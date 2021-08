Polícia apreende pela primeira vez droga conhecida como cocaína rosa

Um traficante preso no Distrito Federal nesta quinta-feira ligou o alerta da polícia para uma nova droga que está chegando ao Brasil, conhecida como ‘Pink Powder’, ou simplesmente, cocaína rosa.

A cocaína rosa é sintética e nunca tinha sido apreendida no país antes. Por ser muito mais cara que o tradicional pó branco, é consumida exclusivamente por pessoas das classes mais altas.

Investigadores da polícia já acompanhavam os passos do traficante, que levava uma vida luxuosa em Brasília, e nesta quinta ele foi pego em flagrante quando iria entregara a droga, ao que tudo indica, na Esplanada dos Ministérios.

Na residência do traficante, os agentes encontraram três quilos da droga, uma pistola calibre .380 importada, munições, jóias, relógios, dois carros, motocicleta e R$ 19 mil em dinheiro vivo.

Mas o que mais chamou a atenção dos agentes, além da própria cocaína rosa, é um extrato com diversas transferências feitas pelo PIX, indicando que a nova tecnologia de pagamento já estava sendo usada pelo tráfico nas transações de venda de droga. (Com informações do Metrópoles)