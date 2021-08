Jovem que morreu preso a trem de pouso de voo norte-americano era jogador de futebol

Zaki Anwari, 19 anos, tinha nas memórias de seus pais as únicas referências sobre o governo Talibã. Ele frequentou uma escola internacional de prestígio junto a filhos de diplomatas e suas redes sociais mostravam um aspirante a modelo. O corpo de Zaki foi encontrado no poço de um jato de transporte C-17 dos EUA, depois que o avião decolou de Cabul com Afegãos desesperados agarrados à sua fuselagem.

O jovem, que era jogador de futebol da Seleção Jovem Nacional do Afeganistão, estava entre várias pessoas que morreram após subir na aeronave durante sua decolagem. Na segunda-feira, imagens impressionantes mostraram corpos caindo do avião enquanto o jato decolava.

Conforme divulgado pelo Daily Mail, dois dos mortos eram irmãos que vendiam melancias no mercado central de Cabul, eles tinham entre 16 e 17 anos. Relatos disseram que eles costumavam buscar nas latas dos mercados de Cabul o sustento para sua mãe, pois a família era extremamente pobre.

As cenas impressionantes mostraram diversos jovens sentados abaixo da turbina do avião enquanto ele decolava, ao longe é possível ver os corpos caindo em direção ao chão. A morte de Zaki foi confirmada pela Direção Geral de Educação Física e Esportes do Afeganistão.

Jovem morto era um promissor jogador de futebol

Zaki correu para o aeroporto horas depois de Cabul ser tomada pelo Talibã, juntando-se a milhares de outros afegãos que perseguiram o avião apesar dos disparos de alerta. Familiares e amigos lamentaram a morte do jovem que tinha uma carreira promissora no futebol.

Em sua última postagem no Facebook, Zaki escreveu “Você é o pintor da sua vida. Não dê o pincel para ninguém!”.

A Força Aérea dos Estados Unidos confirmou que está abrindo uma investigação sobre a decolagem, que seguiu mesmo após ver as diversas pessoas agarradas ao avião enquanto ele subia. “A aeronave foi cercada por centenas de civis afegãos que violaram o perímetro do aeroporto”, declarou a USAF.

Confira também:

A aeronave foi apreendida para que as análises dos restos mortais sejam realizadas. Ao menos oito pessoas morreram em meio ao caos que tomou conta do aeroporto na última segunda-feira. No entanto, estima-se que 12 pessoas tenham perdido suas vidas em meio aos tumultos nos arredores do aeroporto.