Metrô: obras paralisam Linha 3-Vermelha entre Itaquera e Guilhermina-Esperança no domingo

Usuários do Metrô da Linha 3-Vermelha terão que usar os ônibus da Paese neste domingo (22) entre as estações Itaquera e Guilhermina-Esperança, na zona leste de São Paulo.

O Metrô vai realizar obras de melhoria na via neste trecho entre 4h40 até 0h, interrompendo o trânsito nas estações Guilhermina-Esperança, Patriarca, Arthur-Alvin e Corinthians-Itaquera. Na segunda-feira, a operação do trecho da linha vermelha será normalizada.

Entre as obras previstas para este domingo, está a instalação de equipamentos do novo sistema de controle de trens (CBTC), que permitirá reduzir o intervalo e aumentar a circulação dos trens.

Para atender à demanda dos passageiros neste período, a Prefeitura vai implantar no domingo a linha especial Metrô-Itaquera – Metrô Vila Matilde, que vai funcionar das 4h do domingo até 1h de segunda-feira, com 20 ônibus articulados.

Conheça o itinerário da linha especial:



Ida: Term. Metrô Itaquera – PL “D”, R. Eng. Sidney A. de Moraes, R. Dr. Luís Aires, Av. Antônio Estêvão de Carvalho, Praça Divinolândia, R. Paraisópolis, R. Astorga, Praça Nsa. Sra. da Anunciação, Av. Antônio Estêvão de Carvalho, Av. Dr. Bernardino Brito F. de Carvalho, Av. Gen. Lamartine, R. Joaquim Marra, Vd. Vila Matilde, R. Cumai, R. Evans, R. Alvinópolis, Term. Metrô Vl. Matilde.

Volta: Term. Metrô Vl. Matilde, acesso, R. Celina, Viad. Dona Matilde, acesso, Av. Conde de Frontim, Av. Antônio Estêvão de Carvalho, Praça Nsa. Sra. da Anunciação, R. Astorga, R. Lavras, Praça S. Domingos do Prata, Av. Alterosa, Praça Divinolândia, Av. Antônio Estêvão de Carvalho, R. Dr. Luís Aires, Acesso à Entrada 1, Term. Metrô Itaquera – PL “D”.