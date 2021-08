Subprefeituras de SP voltam a atender presencialmente na segunda-feira

As praças de serviços das 32 subprefeituras de São Paulo voltam a funcionar das 8h às 17 a partir de segunda-feira para atendimento presencial, com agendamento prévio.

O atendimento estará disponível nesta primeira etapa de reabertura para três serviços: autuação de processos em geral, desbloqueio de Senha WEB para pessoa física e MEI, e CCM (validação de inscrição de pessoas físicas).

Os interessados devem fazer o agendamento na central SP156 da prefeitura, que está disponível por telefone, aplicativo e também no site da administração municipal, ou ainda diretamente nas unidades escolhidas. Só será permitido o agendamento de um serviço por horário.

O retorno do atendimento faz parte do Plano São Paulo, que permitiu o retorno gradual da maioria das atividades no Estado.

Todos os protocolos de segurança, como distanciamento social, uso de máscara e do álcool gel, deverão ser atendidos nas Praças de Atendimento das subprefeituras.