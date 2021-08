Monotrilho: Avenida Ragueb Chohfi será interditada para obras da Linha 15-Prata

A avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, será interditada entre esta quinta e a sexta-feira da próxima semana para obras de expansão da Linha 15-Prata do Monotrilho.

A interdição será realizada sempre entre 23h e 5h entre a rua Forte do Leme e a avenida Aricanduva.

A CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) vai monitorar o local para orientar os motoristas.

As alternativas para quem precisa acessar a região são:

Avenida Ragueb Chohfi, sentido Aricanduva: seguir à esquerda na Rua Forte do Triunfo, à direita na Rua Forte dos Franceses, à direita na Rua Forte do Araxá, até a Avenida Ragueb Chohfi, onde podem virar à direita, sentido Av. Aricanduva ou à esquerda, sentido Santo André.

Rua Forte do Leme, sentido Ragueb Chohfi, seguir à esquerda na Rua Forte do Araxá e à direita na Avenida Aricanduva, podendo seguir em frente ou acessar a Avenida Ragueb Chohfi;

Os veículos oriundos da Rua Forte do Leme, não poderão virar à esquerda na Avenida Ragueb Chohfi, e deverão entrar à direita na Avenida Ragueb Chohfi, à direita na Rua Forte do Triunfo, à direita na Rua Forte dos Franceses, à direita na Rua Forte do Araxá, até a Av. Ragueb Chohfi, onde podem virar à direita, sentido Aricanduva ou à esquerda, sentido São Mateus.