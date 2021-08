Vereadora promete pagar R$ 1 mil por informações sobre homem que enforcou cachorro

A vereadora Ceci Protetora (PP), da cidade de Montes Claros, gravou um vídeo no Twitter oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à prisão do responsável pelo enforcamento de um cão da raça Pitbull.

O animal foi encontrado morto no distrito de Cabeceiras por um morador local, que gravou um vídeo e postou nas redes sociais. As imagens, fortes demais para serem compartilhadas (para assistir ao vídeo, clique aqui), mostram o cão pendurado pelo pescoço e deixado para morrer.

As imagens repercutiram nas redes sociais até chegarem à vereadora, que resolveu apurar o autor do crime e ofereceu recompensa por informações.

“Esse vídeo me causou muita revolta. Foi um crime excessivamente cruel e premeditado. Quem faz isso com um cão pode fazer isso com um ser humano também”

Ceci esclareceu que a Constituição garante os direitos do animais e um crime como esse não pode ficar impune.

De acordo com a legislação brasileira, a pena por crime de maus-tratos contra animais pode dar de 2 a 5 anos de prisão.