Furacão Grace toca solo no Caribe mexicano e causa temporais

O furacão Grace chegou à costa caribenha do México na madrugada desta quinta-feira, 19, e percorreu a península de Yucatán, liberando chuvas intensas que afetaram resorts turísticos. Os hotéis precisaram ser evacuados. O Grace era uma tempestade tropical, mas, nos últimos dias, ganhou força e passou a ser considerado um furacão.



De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, na escala de furacões Saffir-Simpson Grace está na categoria 1, sendo 5 a mais alta de todas. Nesta manhã, a tempestade atingiu o sul do centro turístico de Tulum com ventos que chegaram à casa dos 130km/h.



O furacão, que já atingiu Jamaica, Haiti e as Ilhas Cayman, deverá tocar o solo em Yucatán. Grace “se encontra sobre o território de Quintana Roo (…) seus ventos de furacão são sentidos na parte central do Estado, e as rajadas de tempestade tropical, em Cancún, Isla Mujeres e Puerto Morelos”, tuitou Carlos Joaquín, governador desse Estado mexicano que se estende pelo Caribe.

Na quarta-feira (18), autoridades locais desalojaram turistas e alguns moradores de centros de veraneio de baixa densidade populacional próximos da área de impacto de Grace, .



Às 9h (horário de Brasília), a tempestade já estava sobre o solo a 70 quilômetros da cidade de Valladolid, no Estado de Yucatán, de acordo com o relatório do NHC. “Espera-se que Grace se mova sobre a península de Yucatán hoje e sobre o sudoeste do Golfo do México”, informa o boletim do centro americano. O furacão, que deve permanecer na categoria 1, volta a atingir o solo, na costa mexicana, entre sexta e sábado. (Com agências internacionais).

