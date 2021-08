VÍDEO: Menino sai caminhando após ser atacado por cão pitbull na Bahia

Um menino de 9 anos sofreu ferimentos no rosto, peito e braços após ser atacado por um cão da raça pitbull em Brumado, no sudoeste da Bahia. Câmeras de segurança de um imóvel registrou o momento em que a vítima foi mordida pelo cachorro e saiu andando depois. Veja abaixo:

Criança é atacada por cachorro em Brumado pic.twitter.com/K6Of2lunq9 — bnewsvideos (@bnewsvideos) August 4, 2021

O caso aconteceu na última sexta-feira (30), mas só nesta quinta-feira (5) as imagens foram divulgadas. No vídeo, é possível ver que a criança estava em uma calçada da Rua Joaquim Caetano da Silva, no bairro Santa Tereza, ao lado de outras pessoas. Foi quando o cachorro, que era perseguido por uma mulher, surgiu.



O animal se aproximou do grupo e, logo depois, atacou o menino. A mulher tentou puxar o cão, mas a vítima caiu sentada e foi atacada no rosto. Neste momento, um carro que vinha passando pela rua para, um homem desce e segue para ajudar a tirar a criança, que continuava sendo mordida.

Outras pessoas começaram a chegar e, após muito esforço, conseguem segurar o cachorro e soltar a criança. O menino, ferido, saiu caminhando ao lado de familiares. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Professor Magalhães Neto, onde levou 15 pontos no rosto. Após o atendimento, foi liberado.

O caso foi denunciado à Polícia Civil e registrado na Delegacia Territorial de Brumado como lesão corporal. Foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência para a dona do pitbull.