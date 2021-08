Cliente de bar joga rojão em bebê de 6 meses após ser questionado por não usar máscara, em Goiás

Uma menina de 6 meses de idade ficou ferida após ser atingida por um rojão dentro do bar da família dela em Uruaçu, no norte de Goiás. O fogo de artifício foi jogado por um cliente, que foi questionado pela dona do estabelecimento, avó da criança, sobre o não uso de máscara. O homem foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, a bebê estava dormindo dentro de um cesto, quando o cliente entrou no bar. Ao ver o homem sem máscara e falando perto da criança, a avó pediu que ele colocasse a máscara para evitar riscos de contaminação da covid-19.



Ainda segundo a polícia, o homem estava bêbado e não gostou de ser questionado e saiu do bar, mas voltou minutos depois com dois fogos de artificio, conhecidos como “rojões de vara”, para se vingar. Em seguida, ele os acendeu e jogou na direção em que estava a bebê.

Divulgação/Polícia Civil

Cobertor ficou destruído em cesto que a bebê dormia.

Um dos rojões caiu dentro do cesto em que estava a menina e explodiu. O lençol com o qual ela estava coberta ficou queimado. Ela sofreu vários ferimentos e queimaduras no bumbum, nas costas e nos braços. A bebê foi socorrida e levada ao pronto-socorro da cidade, onde foi medicada e liberada.

O cliente, que tem 56 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Em depoimento, ele negou que tenha jogado os fogos na direção da bebê. No entanto, ele vai responder por tentativa de homicídio.