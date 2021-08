Covid-19: São Paulo vacina grupo com 26 anos

A cidade de São Paulo começa nesta quinta-feira a imunização contra covid-19 do grupo formado por pessoas com 26 anos, público estimado em 146,5 mil pessoas.

Seguindo calendário de vacinação da Prefeitura, nesta sexta-feira será a vez das pessoas com 25 anos procurarem os postos de saúde para se vacinarem.

Para receber a vacina, o morador precisa apresentar um comprovante de residência da Capital, um documento de identidade, de preferência o CPF e o cartão do SUS. Caso o comprovante de residência esteja em nome de parentes, será necessário apresentar documentos que comprovem o parentesco.

SEGUNDA DOSE

A Secretaria Municipal de Saúde alterou a plataforma “De Olho na Fila”, que é usada pelo munícipe para ver em tempo real as filas nos postos da cidade, para que ela também mostre quais vacinas estão disponíveis para segunda dose em cada um dos postos de vacinação da cidade de São Paulo.

Vale lembrar que uma lei sancionada pelo prefeito de São Paulo coloca no final da fila quem escolher a vacina, na primeira dose.

VACINA JÁ

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos os candidatos à vacinação que façam o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento nos postos e evitar mais aglomerações. Basta preencher com nome, endereço, telefone e CPF.

Vacinômetro

De acordo com os dados do Vacinômetro da Prefeitura de São Paulo, até esta quarta-feira (4) 10.617.520 pessoas foram vacinadas na cidade de São Paulo, entre aqueles que tomaram somente a primeira dose, os que já receberam a segunda dose e quem foi vacinado com dose única., na faixa acima dos 18 anos.

Clique aqui para ver a relação de postos de vacinação da cidade de São Paulo