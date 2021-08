Após frio congelante, São Paulo deve enfrentar onda forte de calor

Nem bem se acostumaram com a onda de frio que há muito não dava as caras por aqui, os paulistanos já devem se preparar para uma forte onda de calor que deve chegar a São Paulo já na próxima semana, elevando a temperatura para até 30 ºC, em pleno inverno.

A onda de calor que deve atingir todo o país, elevando a temperatura e derrubando perigosamente a umidade do ar, já começa a chegar nesta sexta-feira (6).

Os picos de calor devem ocorrer entre segunda e quinta-feira. Em alguns locais do país, como Mato Grosso, a temperatura pode superar os 40ºC no decorrer do dia.

LEIA TAMBÉM:

Em Curitiba, cidade famosa pelas baixas temperaturas no mês de agosto, a máxima prevista é de 29ºC, valor quase 7ºC da média histórica registrada na cidade neste período do inverno.

Em Porto Alegre, que há poucos dias registrou temperaturas congelantes e até precipitação de neve em alguns locais, o calor também deve atingir a capital com força, chegando a 30ºC.

Segundo a Climatempo, a forte onda de calor que atuará sobre boa parte do país na próxima semana está ligada a massas de ar quente que retira umidade do ar, diminuindo as chuvas, e provoca elevação da temperatura.