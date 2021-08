Lotofácil saiu para seis apostadores nesta quarta-feira

Seis apostas dividiram o prêmio sorteado para a Lotofácil nesta quarta-feira (5), de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um vai levar para casa a quantia de R$ 204.012,29.

As apostas vencedoras foram feitas em Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto e Bilac, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Icará, em Santa Catarina, e a última pelo canal eletrônico da Caixa.

A Lotofácil retorna nesta quinta-feira com prêmio estimado em R4 4 milhões, que serão pagos a quem tiver a sorte de acertar as quinze dezenas sorteadas a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Além dos seis sortudos, 818 apostas fizeram 14 pontos e cada uma ganhou R$ 448,23 e mais 14.200 apostas acertaram 13 pontos, ganhando R$ 25 cada.

Quem quiser tentar a sorte com a Lotofácil pode fazer sua aposta até 19h. A aposta simples custa 2,50.

O sorteio é sempre realizado após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A Quina continua com seu prêmio acumulado e promete pagar nesta quinta-feira para quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 5,7 milhões.

No sorteio de ontem, mais uma vez, ninguém levou a bolada do prêmio principal. Oitenta e duas apostas chegaram bem perto de meter a mão no dinheiro, mas pararam nas quatro dezenas e cada um ganhou R$ 7.211,54.

Foram premiados ainda 5.956 apostadores que acertaram apenas o terno e cada um ganhou R$ 149,30.

Assim como a Lotofácil, o sorteio da Quina é realizado sempre após as 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo país.

Mega-Sena acumula para R$ 55 milhões

O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular no sorteio desta quarta-feira e agora quem conseguir acertar as seis dezenas que serão sorteadas no próximo sábado vai levar para casa R$ 55 milhões.

Quarenta e nove apostadores chegaram a beliscar a sorte grande, acertando 5 das 6 dezenas sorteadas. Eles ganharam R$ 81.665,84 cada um.

A Mega pagou ainda R$ 963,36 para 5.934 apostadores que acertaram somente quatro dezenas.

