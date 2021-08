Crime macabro: polícia encontra cruzes pintadas e Bíblia queimada em apartamento onde casal foi morto a facadas no ES

A Polícia Civil se deparou com uma cena macabra no apartamento em que um casal foi morto a facadas em Vila Velha, no Espírito Santo, na última quarta-feira (dia 5). O filho – cujo corpo foi encontrado hoje pela manhã – é o principal suspeito do crime.

No local, foram achadas cruzes pintadas de vermelho, um versículo bíblico e os dígitos 666 nas portas, considerado como o “número da besta”. Páginas da Bíblia também foram queimadas.

Segundo investigadores da Polícia Civil, o jovem, de 22 anos, teria ingerido bebida alcoólica, pegado uma faca na cozinha e seguido até o quarto para esfaquear a mãe, de 61 anos, que estava dormindo. O pai, de 68, teria tentado se proteger no banheiro, mas também foi ferido. Ele era médico e pastor.

Ainda de acordo com a polícia, o rapaz teria ligado para parentes dizendo que “tinha cometido uma besteira”.

A faca utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia.