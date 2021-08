Creditas abre programas de estágio e trainee; veja as vagas e como se inscrever

A Creditas, empresa de empréstimo online, abriu programas de estágio e trainee. Há vagas para as áreas de tecnologia, marketing, finanças e jornada do cliente.

Para o Programa de Estágio, o estudante interessado deve contar, preferencialmente, com previsão de graduação entre o fim de 2022 e o fim de 2023. Não há restrição de curso.

Leia também:

Casal é morto a facadas pelo filho no Espírito Santo

Preparado para ganhar R$ 46 milhões da Mega-Sena?

Doria acusa Ministério da Saúde de não entregar vacinas e quebrar pacto federativo

Além disso, é importante ter disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano, com carga de 30 horas semanais. Atualmente, a empresa atua em esquema home office, mas é preciso que o candidato possa trabalhar presencialmente em São Paulo ao fim da pandemia.

Já para a iniciativa de Jovens Talentos – o trainee -, a Creditas busca interessados em trabalhar na área de Customer Journey, entendendo as necessidades de clientes e oferecendo soluções personalizadas. O período de formação deve ser entre dezembro de 2019 até dezembro de 2021.

Assim como no caso do programa de estágio, qualquer curso de graduação será aceito. Também é preciso ter disponibilidade para atuar no escritório de São Paulo e, nesse caso, a carga horária é integral.

Os benefícios oferecidos pelas vagas incluem plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação e refeição, licença-maternidade e parental, Gympass, programa de desenvolvimento, convênio farmácia, horário flexível, entre outros.

As inscrições vão até 27 de agosto e podem ser feitas pelo site.