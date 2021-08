Preparado para ganhar R$ 46 milhões da Mega-Sena?

O apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h para a Mega-Sena pode se tornar um novo milionário, já que o prêmio da loteria está acumulado em R$ 46 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O apostador que preferir não correr o risco de aglomerações pode também fazer sua aposta pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e preencher o cadastro com dados pessoais.

Quem ganhar o concurso 2.396 da Mega-Sena não precisará mais se preocupar muito com dinheiro na vida. Se um apostador ganhar sozinho na loteria e resolver, por exemplo, aplicar todo o dinheiro na poupança, receberia de juros R$ 112,5 mil somente no primeiro mês.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga imediatamente os resultados em seu site e nas redes sociais.

ÚLTIMO SORTEIO DA MEGA-SENA

No último sorteio, sábado passado, ninguém levou o prêmio principal, mas 72 apostadores acertaram a quina e cada um levou para casa um prêmio de R$ 51.378,77.

Os números sorteados no sábado foram 04, 11, 12, 44, 45, 57.

Hoje tem também Super Sete acumulada

Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal sorteia também a Super Sete, que está com seu prêmio acumulado e promete pagar R$ 2,1 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

O último sorteio da loteria foi realizado na segunda-feira, quando mais uma vez ninguém levou o prêmio principal.

No entanto, três apostadores fizeram seis dezenas e cada um deles levou para casa R$ 12.699,94. Sessenta e sete apostas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 812,36.

Os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira foram:

2, 1, 7, 3, 5, 2, 5