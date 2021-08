VÍDEO: Ciclista ‘voa’ por vários metros após ser atropelado por carro no Paraná

Uma câmera de segurança de um comércio flagrou o momento em que um ciclista foi atropelado por um carro em Maringá, no Paraná. Nas imagens é possível ver a vítima, de 22 anos, “voando” por vários metros após ser atingida (veja abaixo). O rapaz foi socorrido com ferimentos graves e segue internado.

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (2) na Avenida Sophia Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. O ciclista tenta atravessar a avenida, quando o carro, em alta velocidade, se aproxima e atinge a vítima.



No vídeo é possível ver que, ao avistar o carro, o ciclista tenta frear, mas não conseguiu e foi atropelado. Depois de atingir a vítima, o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

O ciclista foi socorrido e levado para o Hospital Universitário de Marigá. Ele permanecia internado até a tarde desta terça-feira (3).Já o motorista do carro não ficou ferido.

A Delegacia de Trânsito de Maringá informou que apura as causas do atropelamento e que o motorista prestou apoio à vítima. As imagens vão ajudar a polícia a concluir a investigação.