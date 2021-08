Aeronáutica: ITA abre inscrições de concurso com 150 vagas para admissão no curso de engenharia

Estão abertas as inscrições do concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) para admissão, em 2022, no curso de engenharia. Localizado no município de São José dos Campos, em São Paulo, o órgão oferece 150 vagas, das quais 30 para quem pretende seguir carreira no quadro de oficiais da FAB (Força Aérea Brasileira) e 120 para candidatos que não têm interesse em permanecer na corporação.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 15 de setembro. As taxa custa R$ 170.



Leia também:

Podem se inscrever jovens de ambos os sexos com idade até 24 anos (em 31 de dezembro de 2022) e ensino médio completo ou com conclusão prevista para ocorrer neste ano. Candidatos que não atendem a todos os requisitos têm a opção de concorrer como treineiros.

A FAB concede aos estudantes alimentação, acesso a serviços médicos e odontológicos e remuneração na faixa de R$ 1,3 mil. Após a formatura, os alunos que optaram pela carreira militar serão promovidos a primeiro-tenente, com ganhos de R$ 8,2 mil, e poderão servir em unidades da Aeronáutica em todo o território nacional.

Provas

As provas objetivas devem ser realizadas no dia 2 de novembro deste ano. Além da capital de São Paulo, os candidatos poderão realizar o teste em várias cidades do país.

A prova terá 70 questões de múltipla escolha sobre português, inglês, matemática, física e química. Ainda em novembro, os participantes farão avaliações dissertativas em dois dias consecutivos: 24 (abordando disciplinas de matemática e química) e 25 (física e redação). Depois disso, os aprovados para a última fase serão submetidos à inspeção de saúde.

A graduação em engenharia oferecida pelo instituto tem duração de cinco anos.

Cronograma