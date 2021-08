Apostou na Super Sete? Veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 126 da Super Sete, que está acumulado, pode pagar prêmio de R$ 2,1 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas na tarde desta quarta-feira (4), segundo a Caixa Econômica Federal.



Confira os números de hoje:

7 – 9 – 5 – 2 – 8 – 1 – 4

O último sorteio da loteria foi realizado na segunda-feira (2), quando mais uma vez ninguém levou o prêmio principal. No entanto, três apostadores fizeram seis dezenas e cada um deles levou para casa R$ 12.699,94. Sessenta e sete apostas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 812,36.

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas até momentos antes do sorteio. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.



O sorteio da Super Sete é realizado às segundas, quartas e sextas, a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Já o sorteio das demais loterias ocorrem no mesmo espaço, a partir das 20h.



Hoje também tem Mega-Sena, Quina e Lotofácil

O apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h de hoje para a Mega-Sena pode se tornar um novo milionário, já que o prêmio da loteria está acumulado em R$ 46 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.



Quem ganhar o concurso 2.396 da Mega-Sena não precisará mais se preocupar muito com dinheiro na vida. Se um apostador ganhar sozinho na loteria e resolver, por exemplo, aplicar todo o dinheiro na poupança, receberia de juros R$ 112,5 mil somente no primeiro mês.

Já o prêmio da Quina continua acumulado para o sorteio desta quarta-feira e o apostador que acertar as cinco dezenas mágicas vai levar para casa um prêmio de R$ 4,5 milhões.

E o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil desta segunda-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Saiba como jogar

O apostador que preferir não correr o risco de aglomerações pode também fazer sua aposta pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e preencher o cadastro com dados pessoais.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.