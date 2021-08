Veja os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira

A Super Sete desta segunda-feira paga um prêmio de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

2, 1, 7, 3, 5, 2, 5

O último sorteio da Super Sete ocorreu na sexta-feira passada, e apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, três apostas acertaram seis dezenas e cada uma ganhou R$ 11.937,61.

Nesta segunda tem ainda Lotofácil e Quina

A Caixa Econômica Federal sorteia ainda nesta segunda-feira, a partir das 20h, a Lotof[ácil e a Quina, que tem prêmios estimados em R$ 1,5 milhão e R$ 2,4 milhões, respectivamente.

O sorteio das duas loterias é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As casas lotéricas recebem as apostas até as19h.