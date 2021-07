Tragédia: médico morre após tomar choque durante sessão de fotos de casamento em Tocantins

Um médico de 31 anos morreu na última quinta-feira (29) após levar um choque durante sessão de fotos com a noiva em Tocantins.

O acidente aconteceu na beira de uma represa. O casamento ocorreria hoje, em Gurupi.

A sessão fotográfica contava com varas de pesca. Ao arremessar um dos instrumentos, o anzol de Denis Gurgel ficou preso em um fio de energia. Ao tentar recuperá-lo, ele acabou colocando as mãos no fio e foi eletrocutado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Denis já sem vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e constatou a morte do rapaz.

De acordo com os bombeiros, o fio que provocou o choque estava sem camada de proteção em alguns pontos.