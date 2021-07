SP: Prefeitura de Osasco publica edital de concurso com 41 vagas em especialidades odontológicas

A Prefeitura de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, publicou o edital do concurso público para preencher 41 vagas temporárias na área de especialidades odontológicas. Os cargos exigem nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.514,51 a R$ 4.773,33. As inscrições serão realizadas de 4 de agosto a 16 de setembro, pela internet.

De acordo com o edital, são 20 vagas para o cargo de auxiliar em saúde bucal, que exige ensino médio completo, além de registro no órgão de classe e certificado de curso profissionalizante de auxiliar em saúde bucal. O salário inicial é de R$ 1.514,51.



Leia também:

Já para o cargo de cirurgião dentista, as vagas serão distribuídas entre as especialidades de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (3), endodontia (7), odontopediatria (3), periodontia (2), pacientes com necessidades especiais (2) e prótese (4). A remuneração é de R$ 4.773,33.

A Prefeitura de Osasco informa que as provas serão realizadas em data ainda a ser divulgada no site da Vunesp, organizadora do certame, mesmo local onde devem ser feitas as inscrições. As taxas variam de R$ 56,50 a R$ 82,20.

Os candidatos terão de fazer uma prova objetiva e de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do emprego.

Do total de vagas, 5¢ serão destinadas às pessoas com deficiência.

Cronograma do concurso: