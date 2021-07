Monotrilho: Linha 15-Prata não funciona no domingo até 16h em SP

Após dois finais de semana consecutivos, a Linha 15-Prata do Monotrilho, que atende entre as estações Vila Prudente e São Mateus, na zona leste de São Paulo, volta a fechar para manutenção do sistema.

Desta vez, a interrupção no funcionamento será apenas no domingo, entre 4h40 e 16h. No sábado, o funcionamento da linha Prata do Monotrilho será normal.

Durante esse horário, o Metrô acionou a operação Paese e ônibus gratuitos estarão fazendo circulando entre o trecho da Vila Prudente até São Mateus.

A interrupção é necessária para realização de testes de segurança para a inauguração da nova estação Jardim Colonial, que integrará mais 1,75 km à linha Prata ainda neste ano.

Confira abaixo o itinerário dos ônibus da Operação Paese:

Ida: Estação São Mateus – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Fazenda da Juta – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Sapopemba – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Jd. Planalto – Monotrilho, Av. Sapopemba, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstoi – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Camilo Haddad – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Complexo Viário Sen. Antônio E. de Barros Filho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Prudente – Monotrilho.