Hospital Sepaco, em São Paulo, abre 12 vagas de emprego; confira

O Hospital Sepaco, em São Paulo, está com 12 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para a Capital e Mogi das Cruzes.

As posições em busca de candidatos são:

Técnico de Enfermagem Jr. Pré Operatório;

Técnico de Enfermagem UTI Adulto;

Técnico de Enfermagem Clínica Médica;

Enfermeiro Jr. UTI Neonatal;

Copeiro hospitalar;

Analista de Recursos de Glosas Pleno;

Enfermeiro Obstetra Pleno;

Técnico de Enfermagem Jr. Pronto Atendimento;

Enfermeiro Jr. UTI Neonatal;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar;

Técnico de Enfermagem Jr. Pediatria;

Auxiliar de Enfermagem Jr. (vaga exclusiva para PCD – pessoa com deficiência).

O hospital oferece assistência médica e odontológica, auxílio creche, refeitório, seguro de vida, vale-alimentação, vale transporte, entre outros. Cada posição conta com benefícios específicos.

Saiba como se inscrever

Se interessou por alguma das vagas? Acesse a página de inscrição, selecione o cargo desejado e clicque em “Candidate-se”.

Ainda na página, é possível checar os requisitos de cada cargo, bem como descrição das atividades, os períodos de trabalho e faixas salariais.

Atenção ao currículo

Um bom currículo é fundamental para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos e garantir uma entrevista.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.