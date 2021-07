Confiras as dezenas da Lotofácil desta sexta-feira

A Lotofácil, concurso 2295, voltou a sortear o prêmio convencional, avaliado em R$ 1,5 milhão, na noite desta sexta-feira (dia 30). Pode levar a quantia para casa aquele que adivinhar as 15 dezenas.

Confira:

01 – 02 – 06 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 16

17 – 20 – 23 – 24 – 25

Apenas um apostador, de Goiânia, acertou a faixa principal do sorteio da Lotofácil de ontem. Ele recebeu exatos R$ 1.392.553,05, segundo a Caixa Econômica Federal.

Leia também:

Super Sete pode pagar R$ 1,8 milhão; confira os números desta sexta-feira

Tragédia: médico morre após tomar choque durante sessão de fotos de casamento em Tocantins

Hospital Sepaco, em São Paulo, abre 12 vagas de emprego; confira

Na faixa dos 14 acertos, 179 apostas foram premiadas com R$ 1.631,21 cada.

A Lotofácil premiou ainda 5.884 apostas que acertaram 13 números, cada uma com R$ 25.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira

Quina

Já a Quina, concurso 5619, sorteia 700 mil nesta noite. O prêmio pode sair para quem adivinhar as cinco dezenas da sorte.

São elas:

25 – 45 – 54 – 57- 70

No sorteio desta quinta-feira (dia 29), o prêmio da Quina saiu para dois apostadores, um de São Caetano do Sul (SP) e outro de Belo Horizonte (MG). Cada um deles levou R$ 1.603.419,19.

O sorteio da Quina teve ainda 91 apostas que acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles recebeu um prêmio de R$ 5.481,38.

Já o terno (três acertos) pagou R$ 114,72 a 6.538 apostas.

Veja os números sorteados para a Quina na quinta-feira

Lotomania

Reprodução

Por fim, a Caixa Econômica Federal sorteou nesta noite o concurso 2200 da Lotomania. A faixa das 20 dezenas pode render R$ 3,2 milhões ao apostador que estiver com sorte.

Veja as dezenas aqui:

14 – 17 – 20 – 22 – 30

32 – 34 – 60 – 64 – 66

71 – 75 – 76 – 77 – 87

90 – 91 – 93 – 94 – 97

Na última terça-feira (dia 27), ninguém acertou a totalidade das bolas que saíram do globo e, por isso, o valor acumulou.

Quem fez 19 pontos na ocasião – caso de nove pessoas – ganhou R$ 28.512,34.

Outras 65 apostas marcaram 18 acertos e receberam R$ 2.467,41.

Recupere os números da Lotomania de terça-feira aqui

Super Sete

Mais cedo, às 15h, rolou a Super Sete, concurso 124.

A sequência foi a seguinte:

0 – 8 – 2 – 9 – 9 – 6 – 0

Ninguém acertou os sete números. Assim, a Super Sete vai sortear na próxima segunda (dia 2) R$ 2 milhões.

Na faixa dos seis pontos, três pessoas levaram R$ 11.937,61.

Já quem adivinhou cinco números (65 apostas) ganhou R$ 787,09.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã tem Mega-Sena

O sorteio do concurso 2394 da Mega-Sena, da última quarta-feira (dia 28) não teve ganhadores. Assim, o prêmio está acumulado em R$ 38 milhões para o sorteio de amanhã, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Quarenta e oito apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 48.523,22.

A quadra foi feita por 4.144 apostas, que também receberam prêmios individuais de R$ 802,92.

Quer tentar a sorte? A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h de amanhã em qualquer casa lotérica do País ou pelo canal eletrônico, neste link.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Mega-Sena de quarta-feira