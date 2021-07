Após premiar 11 pessoas, Lotofácil volta a sortear R$ 1,5 milhão; confira as dezenas desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 27) o concurso 2292 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode receber R$ 1,5 milhão.

Confira:

03 – 05 – 06 – 07 – 09

10 – 11 – 12 – 13 – 18

19 – 20 – 22 – 23 – 24

Na última segunda-feira (dia 26), a Lotofácil fez nada menos do que onze ganhadores do prêmio principal.

Quatro dos felizardos eram do Estado de São Paulo: um da Capital, um de São José do Rio Preto, um de Taubaté e um de Jundiaí. Os outros eram de Belo Horizonte (2), um de Salvador, Cuiabá, Curitiba, Lajeado, no Rio Grande do Sul e o último uma aposta feita pelo canal eletrônico.

Por conta do grande número de ganhadores, o prêmio ficou reduzido. Cada um ganhou apenas R$ 123.406,62.

Na faixa dos 14 acertos, foram 555 apostadores premiados com R$ 732,64.

Outras 12.377 apostas acertaram apenas 13 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Quina

A Quina, concurso 5616, também sorteou R$ 1,5 milhão nesta noite. Pode levar a quantia quem adivinhar as cinco dezenas.

São elas:

13 – 42 – 49 – 61 – 77

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina ontem e, por isso, o prêmio acumulou.

No sorteio desta segunda, 57 apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas ganhou R$ 6.483,59.

A Quina pagou ainda R$ 141,15 para 3.937 apostas que acertaram o terno (três dezenas).

Lotamania

Terça-feira também é dia de Lotomania. O concurso 2199 põe em jogo R$ 2,2 milhões para quem acertar a faixa dos 20 pontos.

Veja o resultado:

10 – 16 – 24 – 28 – 30

31 – 32 – 41 – 43 – 46

52 – 58 – 62 – 71 – 78

80 – 83 – 87 – 88 – 94

Na última sexta-feira, ninguém acertou a faixa principal e apenas uma pessoa ganhou R$ 247.165,73 por ter adivinhado 19 números da sorte.

Outras 86 apostas fizeram 18 acertos e ganharam R$ 1.796,26 cada.

Dupla Sena

A Caixa Econômica Federal também sorteou hoje o concurso 2253 da Dupla Sena. O prêmio em questão gira em torno de R$ 900 mil.

Veja os números da noite:

1º sorteio: 05 – 08 – 26 – 27 – 30 – 43

2º sorteio: 06 – 17 – 20 – 24 – 30 – 47

No último sábado (dia 24), nenhum apostador acertou as seis dezenas de ambos os concursos.

No primeiro, contudo, 20 pessoas ganharam R$ 2.801,51 por terem feito a quina e 857 apostas receberam R$ 74,71 pela quadra.

No segundo sorteio, 11 jogadores levaram R$ 4.584,28 por cinco pontos e 570 ganharam R$ 112,34 por quatro.

Como funcionam os sorteios da loterias da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.