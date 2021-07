Enel Brasil abre programa de estágio com mais de 100 vagas; confira

A Enel Brasil, empresa privada do setor elétrico, abriu Programa de Estágio 2021 nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Ao todo, são mais de 100 vagas disponíveis.

Podem se candidatar jovens que estejam a dois anos da conclusão do Ensino Superior nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Computação, Administração, Marketing, Economia, Direito e Psicologia. É preciso ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias.

Como benefício, a empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio transporte e vale refeição. O programa pode durar até dois anos.

As etapas do processo seletivo serão todas online e incluem vídeo entrevista, dinâmica em grupo e entrevistas individuais.

Se interessou? As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto pelo link. Boa sorte!

Mais vagas

A Companhia de Estágios está com duas vagas abertas para a área comercial.

Entre os benefícios estão vale transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, recesso remunerado, programa de treinamento, possibilidade de efetivação, programas de qualidade de vida no trabalho e gympass.

Para concorrer a uma posição é preciso estar cursando o Ensino Superior e ter conhecimentos de inglês e Excel. Inscrição podem ser feitas pelo link.

Já a John Deere oferece 11 vagas de estágio por meio do Programa Start Tech 2021. O foco são alunos da área da tecnologia e que tenham disponibilidade para estagiar durante dois anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Cale transporte ou fretado, vale refeição ou alimentação, convênio médico e odontológico, parcerias e presente de Natal são os benefícios.

O prazo de inscrição é quarta-feira (dia 28) pelo link.

Dicas para um bom currículo

Pixabay

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos, sejam eles para estágios ou vagas efetivas.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.