Lotofácil volta a sortear R$ 1,5 milhão; confira as dezenas da noite

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (dia 23) o concurso 2289 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas da noite pode levar para casa R$ 1,5 milhão, o prêmio padrão da loteria.

Confira as dezenas:

01 – 02 – 05 – 07 – 08

10 – 12 – 14 – 15 – 16

17 – 19 – 20 – 22 – 25

Três apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil no sorteio da última quinta-feira (dia 22). Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Brasília, Cruzeiro do Sul, no Paraná, e Duque de Caxias no Rio de Janeiro, e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 993.581,08.

Quinhentas e quarenta e quatro apostas acertaram 14 dos 15 números sorteados nesta quinta-feira e também foram premiados com R4 830,23 cada um.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 15.828 apostas que acertaram apenas 13 números no sorteio.

Quina

A Quina, concurso 5613, pode deixar alguém R$ 4,2 milhões mais ricos nesta noite. Para isso, o apostador precisa acertar as cinco dezenas.

São elas:

51 – 58 – 64 – 68 – 74

No sorteio de ontem, 38 apostas acertaram quatro pontos e cada uma delas levou para casa R$ 12.551,17.

Quem acertou apenas três dezenas também foi premiado. Ao todo foram 3.345 apostas e cada uma delas ganhou R$ 214,41.

Lotomania

Reprodução

A Lotomania, concurso 2198, sorteou hoje R$ 1,3 milhão. O prêmio pode sair para o acertador das 20 dezenas.

Confira aqui:

07 – 16 – 17 – 22 – 24

26 – 31 – 35 – 38 – 41

46 – 48 – 55 – 57 – 62

71 – 77 – 90 – 97 – 98

Na terça-feira passada (dia 20), ninguém acertou a totalidade das dezenas.

Quatro pessoas, porém, adivinharam 19 pontos e receberam R$ 54.000,59 cada.

Outras 91 apostas ganharam R$ 1.483,54 pelo acerto de 18 dezenas.

Como funcionam os sorteios da loterias da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.