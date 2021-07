Saiba como cuidar de cachorros e gatos na estação mais fria do ano

O inverno não está para brincadeira. Nesta semana, as temperaturas em São Paulo caíram drasticamente. Em Engenheiro Marsilac, no extremo Sul, por exemplo, os termômetros chegaram a registrar -2,3ºC na madrugada de terça-feira (dia 20). Da mesma forma que nós, humanos, buscamos alternativas para nos manter aquecidos, cachorros e gatos também fazem o que podem para se manter confortáveis e, claro, nós podemos ajudá-los nessa missão.

Os animais toleram mais o frio, é verdade. Mas isso não significa que não o sintam. “A temperatura média de cachorros e gatos é bem mais alta que a nossa e varia, em média, entre 37,5 graus e 39,5 graus. Portanto, eles têm uma resistência maior ao frio, que varia de acordo com raça, pelagem e país de origem”, explica a veterinária Lucyene Martin.

Perceber que nem os pets estão curtindo o clima gelado costuma ser simples: basta observar se apresentam tremores. O comportamento também se altera. Eles tendem a ficar mais quietos, encolhidos e mais próximos de seus donos – para alegria de todos. “Quando estão com frio e nós estamos quentinhos, eles se aconchegam perto de nós. Se estamos com um cobertor, eles rapidamente vêm, querem entrar debaixo dele e ficar colados a nós, aproveitando o nosso calor”, diz o também veterinário Alexandre Gurgel.

Doenças mais comuns

Se por um lado o inverno proporciona esses momentos de carinho entre animal e tutor, também pode trazer perigos. Tal qual para os humanos, as baixas temperaturas favorecem o surgimento de algumas doenças, como a Traqueobronquite Infecciosa Canina, mais conhecida como tosse dos canis. “A doença é ocasionada pelo vírus da parainfluenza e muitas vezes pode estar associada a um tipo de adenovírus. Os sintomas são gripais, em que os cães apresentam tosse com eliminação de catarro. Na maioria das vezes não é uma doença grave ou fatal. No entanto, uma bactéria oportunista pode se valer da condição e causar pneumonia”, alerta Gurgel.

Outra doença comum – esta mais perigosa e que pode até levar à morte – é a cinomose, que acomete mais os filhotes. Também se trata de um vírus, que pode ocasionar sintomas respiratórios graves, às vezes digestivos e, por fim, neurológicos.

A boa notícia é que para ambos os males há vacina. “O animal que recebe a V8 ou a V10 reduz bastante o risco de contrair cinomose no frio. O vírus da tosse dos canis também está inserido nas mesmas vacinas. Além disso, existe um imunizante específico para o último, que costumamos chamar de vacina da gripe para os cães.”

No caso dos gatos, é possível o desenvolvimento do processo que se chama Complexo Respiratório Felino. Uma vacina também está disponível para combater esse mal. “Os principais sintomas são conjuntivites, traqueítes e pneumonia”, aponta o veterinário.

Cuidados do dia a dia

Pixabay/Divulgação

Além de manter a carteirtinha de vacinação dos pets atualizada, alguns cuidados devem ser tomados no dia a dia, visando o bem estar principalmente dos cachorros. Gatos naturalmente são mais independentes e requerem poucas intervenções.

“Algumas raças de pelagem curta e de países mais quentes podem usar roupinhas e cobertores como uma opção para se proteger do frio, indica Lucyene.

Quanto à higiene, nada de arranjar desculpas . “A rotina de banhos não precisa ser diminuída, desde que o local seja protegido do vento, a água seja quente e o animal seja bem seco”, completa a veterinária.

Gurgel ressalta que, para cães com pelagem maior, a tosa não deve ser baixa e esclarece que, mesmo em dias mais quente, ela pode ser questionada. “No verão muitas pessoas cortam os pelos dos animais bem curtos com o objetivo de trazer mais frescor, mas isso não é uma verdade. O pelo dos cachorros funciona tanto para aumentar como para dispersar o calor. Com a tosa, a pele do cão acaba ficando mais exposta, sem a proteção, e ele fica mais suscetível às altas temperaturas. Isso já é demonstrado em estudos”, explica.

Mesmo no frio, não prive seu animal dos tão aguardados passeios. “Se bem protegidos, eles podem ser feitos em qualquer horário. Mas é recomendado, se possível, que ocorram em horários em que a temperatura esteja mais amena, não esteja chovendo ou ventando muito”, aponta Lucyene.

Tanto cachorros como gatos tendem a comer mais no inverno para que a gordura acumulada possa ajudá-los a aumentar a temperatura. “O ideal, porém, é manter a quantidade recomendada de alimento para que eles não engordem, levando a um quadro de obesidade”, aconselha a especialista.

Por fim, filhotes e idosos merecem atenção especial. “Os filhotes que estão sem vacinas em hipótese nenhuma podem receber friagem. Por isso, têm que estar o mais protegido possível. Com os idosos se passa o mesmo, uma vez que seu sistema imune já não é mais tão eficiente. Às vezes precisam ficar mais dentro de casa e mais agasalhados”, finaliza Gurgel.