GO: Prefeito de São Simão é preso suspeito de mostrar partes íntimas para menor em videochamada

O prefeito de São Simão, no sudoeste de Goiás, Assis Peixoto (PSDB), foi preso por suspeita de envolvimento em crime contra a dignidade sexual de menor, conforme informou o Ministério Público de Goiás (MP-GO). A mãe de um adolescente de 15 anos denunciou que o político fez várias videochamadas para o filho e, em uma delas, chegou a mostrar as partes íntimas.

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiânia, a mãe da vítima relatou que o político procurou o filho dela e se apresentou como sendo o prefeito. Em uma das ligações, o menor conseguiu gravar e ela percebeu que se tratava de um caso que deveria ser denunciado à polícia. Assim, ela procurou as autoridades e entregou a gravação, na qual é possível ver o rosto do prefeito.



Print de conversa entregue ao MP mostra prefeito perguntando se menor ‘quer ver’

Uma cópia de uma das conversas por um aplicativo mostra que o suspeito diz ao adolescente: “Quer ver?”. O menor então responde: “Vou ligar e você mostra”.



O caso segue em segredo de justiça e não foi revelado quando o prefeito ligou para o adolescente. No entanto, segundo o MP-GO, um total de seis vítimas menores procurou as autoridades para denunciar o prefeito por crimes contra a dignidade sexual.

Assis Peixoto, de 58 anos, cumpre prisão preventiva. Ele é investigado pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou divulgar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, e também pelo crime de praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.



Assis Peixoto, prefeito da cidade de São Simão, em Goiás

Operação Paideia

Segundo o MP-GO, a Operação Padeia, que resultou na prisão do prefeito, foi deflagrada na quarta-feira (28). Além do mandado de prisão preventiva contra o político, também foram cumpridos mais três mandados de busca e apreensão.

Os policiais estiveram na sede da Prefeitura de São Simão e em um hotel, que pertence a familiares de Assis Peixoto. No entanto, não foram revelados quais os objetos apreendidos.

Ainda segundo o MP-GO, o nome da operação, Padeia, se trata de um termo do grego antigo, que procura sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. O termo tem relação com a educação voltada para as crianças, referindo-se à educação familiar, bons modos e princípios morais.