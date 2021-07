Bonecos de Chernobyl: internautas se divertem com a neve nas redes

A neve caiu forte nos estado do sul do país, como já havia sido previsto pelos meteorologistas, atingindo em várias cidades temperaturas abaixo dos 6ºC negativos. Nas serras Gaúcha e Catarinense a sensação térmica em alguns locais chegou a – 20ºC.

Mas nem todo o frio e a neve acumulada conseguiram tirar a alegria dos moradores dessas regiões, que resolveram compartilhar vídeos de locais e carros congelados.

Uma dessas séries de vídeos que tomou conta das redes sociais é a “Bonecos de Chernobyl”, ou a tentativa fracassada dos moradores de fazerem bonecos de neve.

Os exemplares são hilários e dignos de nota. Veja alguns vídeos e fotos postados nas redes:

Da série: bonecos de neve de Chernobyl pic.twitter.com/CpzVlVKSR4 — m i c h e l. #FreeBritney (@VeigaMichel) July 29, 2021

VOCÊ QUER BRINCAR NA NEVE ?? 🌬️☃️❄️



📍GRAMADO(RS) HOJE pic.twitter.com/2CHjaJnWBh — Silva Gomes Tour ☀️⛵🏖️🚌 (@silvagomestour) July 29, 2021

COMEÇOU!



Está oficialmente aberta a temporada dos bonecos de neve de Chernobyl do Sul do Brasil. pic.twitter.com/FAuexShrSt — Aladim (@O_Aladim) July 28, 2021

Por falar em neve no Brasil… Que horas começa o Bonecos de Neve de Chernobyl? pic.twitter.com/gg5f0sfC3W — A pobi da Cota (@cotinhaa) July 29, 2021

Pronto. Começou o show dos bonecos de neve de Chernobyl. pic.twitter.com/QbIWPtJmOo — Vavá (@tiovavars) July 29, 2021

E a saga bonecos de neve Chernobyl começou pic.twitter.com/8vTCCF6lhx — Débora Rodrigues (@deborisss) July 29, 2021

tô me rindo toda aqui com os bonecos de neve de Chernobyl dos meus afilhados uahsuahsuah



olha essa caraya: pic.twitter.com/uXeoYALEzQ — Tia Giu • 🏡 (@giulliaom) July 29, 2021

LEIA TAMBÉM:

De acordo com os meteorologistas, após a forte precipitação desta quarta-feira e madrugada de quinta, o ar começa a ficar mais seco e as condições do tempo ficam menos propícias para novas precipitações de neve, pelo menos nesta semana.

Mas o frio continua por mais alguns dias. Em São Joaquim, em Santa Catarina, o dia amanheceu nesta quinta-feira com termômetros registrando -6,1ºC. Urupema teve temperaturas de -7,4ºC durante a madrugada.