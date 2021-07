VÍDEO: Cachorro morre de frio em Campo Grande; temperatura chegou a 2,7ºC

Um cachorro morreu de frio na madrugada desta quinta-feira (29) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os termômetros na cidade chegaram a 2,7ºC, com sensação térmica de 0ºC nesta madrugada. O animal estava do lado de fora de uma residência, sofreu hipotermia e não resistiu. Veja no vídeo abaixo:

Dois jovens que estavam no imóvel foram detidos, sendo que um deles responde por tráfico de drogas e havia sido solto no dia anterior após receber uma tornozeleira eletrônica.



De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia relatou sobre a morte do cachorro, no Jardim São Conrado, e uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi ao local.



Após constatado que o animal estava sem vida, policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) seguiram até o imóvel.



Os moradores foram procurados e dois jovens, de 23 e 27 anos, saíram e disseram que eram os responsáveis pela casa. O que cumpre pena por tráfico estava preso e foi liberado na quarta-feira (28) após ter a tornozeleira eletrônica instalada na perna.

Além do animal morto, havia outro cão amarrado a uma corrente, também do lado de fora da casa. Tanto o cachorro morto, quando o que estava preso estavam bastante magros, apresentando sinais de maus-tratos.

Os policiais fizeram uma busca na residência e encontraram munições. Os dois jovens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. Já o cachorro que estava vivo foi resgatado.