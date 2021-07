VÍDEO: cachorro fica pendurado por coleira presa a elevador em movimento; cenas são fortes

Um cachorro ficou pendurado em um elevador pela coleira em um prédio na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Câmeras internas de segurança flagraram o desespero da dona do animal, que tentou soltá-lo. As cenas são fortes.

O caso aconteceu em um edifício no bairro Canto do Forte no começo da semana. No vídeo, a moradora aparece entrando no elevador com dois cães. A mulher aperta o botão e, quando as portas do elevador se fecham, a corrente da coleira de um deles fica presa do lado de fora.

Leia também:

Dentista que se masturbava em frente a adolescentes é indiciado em Minas Gerais

VÍDEO: mulher cai de janela de prédio enquanto dançava em festa na Colômbia

GO: Prefeito de São Simão é preso suspeito de mostrar partes íntimas para menor em videochamada

O cachorro é puxado para cima com o movimento do elevador e fica pendurado pela corrente. A dona começa a puxar a coleira para tentar soltar o animal, sem sucesso.

Ela tenta abrir a porta e, em seguida, liga para a portaria pelo interfone. Moradores do prédio conseguiram ouvir os pedidos de socorro e a ajudaram.

Depois do susto, cão e tutora passam bem.

Assista: