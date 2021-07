Dentista que se masturbava em frente a adolescentes é indiciado em Minas Gerais

Um dentista de 34 anos, suspeito de se masturbar na presença de pacientes adolescentes em seu consultório, foi indiciado na última quarta-feira (dia 28) pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O homem foi preso no dia 19 de julho, em Juiz de Fora. Segundo a delegada do caso, Ione Barbosa, o indiciamento se deu por crime de importunação sexual contra sete meninas, a maioria delas com idades entre 14 e 15 anos. Já em relação a mais duas vítimas, de 9 e 10 anos, o profissional vai responder por “satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente”.

Segundo as investigações, as vítimas relataram que, enquanto o dentista prestava o atendimento odontológico com uma das mãos, ele se masturbava com a outra.

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas, incluindo vítimas, responsáveis e a secretária do dentista, que disse desconhecer o comportamento do chefe.

Durante buscas, a polícia apreendeu 600 fichas de atendimento, três notebooks, dois computadores, duas câmeras, uma filmadora e o celular do investigado. Todo o material foi encaminhado para a perícia.