Mega-Sena acumula em R$ 38 milhões para sorteio de sábado

O sorteio do concurso 2394 da Mega-Sena não teve ganhadores nesta quarta-feira e o prêmio está acumulado em R$ 38 milhões para o sorteio do próximo sábado, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Quarenta e oito apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 48.523,22. A quadra foi feita por 4.144 apostas, que também receberam prêmios individuais de R$ 802,92.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Mega-Sena desta quarta-feira.

Para concorrer ao sorteio de sábado, o apostador deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 4,50.

O apostador que preferir manter o isolamento social pode fazer sua aposta pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para apostar pela Internet, basta ser maior de 18 anos e preencher o cadastro no site.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete também acumulou

A Super Sete também não teve ganhadores no sorteio desta quarta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e para o sorteio desta sexta-feira promete pagar R$ 1,8 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Na faixa dos seis acertos, 2 apostadores foram premiados com R$ 16.529,46. Quarenta e quatro apostas acertaram cinco números e cada uma delas ganhou R$ 1.073,34. A Super Sete pagou ainda R$ 70,69 parra 668 apostas que acertaram apenas 4 números.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado na sexta-feira, a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário de São Paulo. A aposta simples custa R$ 2.

Clique para ver os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira.