Licenciamento 2021: proprietários de carros com placa 4 devem quitar até sexta-feira

Vence nesta sexta-feira (dia 30) o prazo para os proprietários de veículos com placa final 4 quitarem o licenciamento anual obrigatório de 2021. A partir de segunda-feira (2), começa a cobrança para placas final 5 e 6.

Todos os carros usados pagam taxa única de licenciamento, de R$ 98,91. Já os veículos 0 km pagam R$ 131,80.

O pagamento é feito em toda a rede bancária nos caixas de autoatendimento, Internet Banking e aplicativos de bancos utilizando somente o número do Renavam, assim como em casas lotéricas credenciadas.

Para efetuar o automóvel, segundo o Detran.SP, o automóvel não pode ter pendências com multas ou IPVA atrasado.

A partir de segunda-feira, o dono do carro com placa final 4 que for flagrado na ruas sem o licenciamento em dia pode ter seu carro apreendido no pátio do Detran, vai pagar multa de R$ 293,47 e levará sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A infração, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, é considerada gravíssima.

LEIA TAMBÉM:

Em função da pandemia, o Detran.SP adotou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo digital (e-CRLV). Neste ano, o documento de licenciamento não é mais enviado pelo corrreio ou retirado nos órgãos públicos.

Após um dia do pagamento do imposto, o documento pode ser baixado do site do Poupatempo, Detran.SP e Denatran para o celular do contribuinte ou impresso em papel A4 (sulfite). Os dois métodos podem ser apresentados aos agentes de trânsito como comprovante de pagamento.

Neste ano, excepcionalmente, não houve cobrança do Seguro Obrigatório, o DPVAT.