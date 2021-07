Sabesp abre inscrições de programa de jovens aprendizes com 495 vagas

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu nesta segunda-feira (26) as inscrições de um processo seletivo para jovens aprendizes. No total, são 495 vagas, distribuídas na Região Metropolitana da capital, interior e litoral. Os escolhidos receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 550, além de benefícios.

De acordo com a Sabesp, as vagas do Programa Aprendiz 2021 serão destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA), de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses no ato da admissão.



O processo será totalmente no formato virtual, respeitando-se as restrições sanitárias. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela seleção dos candidatos, que será feita por meio de análise do histórico escolar, das notas de Português e Matemática do último ano cursado, gerando um ranking de classificação.



Os interessados poderão realizar a inscrição até as 14h do dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 30.

O programa é uma parceria entre Sabesp e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP), que atua na qualificação e formação técnico profissional de assistente administrativo.

Para esta edição, além das vagas reservadas para deficientes, conforme a legislação, a Sabesp reservou 35 vagas especificamente para adolescentes pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho infantil, coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

Bolsa e benefícios

Os aprendizes terão direito ao salário no valor de R$ 550, incluindo benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, receberão certificado de qualificação profissional de assistente administrativo pelo Senai-SP.

Desde 2006, início do programa, a Sabesp proporcionou oportunidades para mais de 4 mil jovens aprendizes.

Cronograma: