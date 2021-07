Prefeitura de SP inicia vacinação contra covid-19 da faixa etária de 29 anos nesta terça-feira

A Prefeitura de São Paulo vai iniciar a vacinação contra covid-19 de pessoas de 29 anos nesta terça (27) e quarta-feira (28). Além disso, todos aqueles que estão aptos a receber a segunda dose dos imunizantes também podem comparecer aos postos. Clique aqui para conferir os locais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 143,8 mil pessoas na faixa dos 29 anos devem começar a ser vacinadas. Já o calendário de aplicação das doses para as demais faixas etárias deve ser divulgado na quinta-feira (29), quando a administração municipal espera receber a chegada de novos lotes dos imunizantes.



Nesta segunda-feira (26), a prefeitura está fazendo a “repescagem” do público acima dos 30 anos que perdeu a data de imunização contra covid-19 e quem ainda não tomou a segunda dose. Também são vacinadas as grávidas e puérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca e que serão imunizadas com a segunda da Pfizer.

Todos os moradores de São Paulo que comparecerem aos postos de vacinação devem levar um comprovante de residência em seu nome ou em nome de parentes para se vacinar. No caso do comprovante estar em nome de parente, é necessário apresentar documento que comprove o parentesco. Além disso, é preciso apresentar o CPF e o Cartão do SUS.

Informações sobre vacinas

A prefeitura vai informar quais as vacinas contra a covid-19 estão sendo aplicadas em cada posto de imunização para a segunda dose. Os dados devem ser disponibilizados ainda nesta semana por meio do site “De Olho na Fila”, onde as pessoas também podem acompanhar se há ou não grande movimentação nas unidades.

O secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse nesta segunda-feira que o objetivo de informar sobre a vacina que está sendo aplicada em cada posto visa “melhorar o fluxo de pessoas”, já que não é necessário que se tome a segunda dose no mesmo local da primeira. Além disso, nem sempre o mesmo tipo de imunizante está disponível na determinada unidade.

Aparecido não soube precisar a data em que as informações passarão a ser disponibilizadas, mas ressaltou que a prefeitura está correndo atrás dos dados para agilizar a vacinação na capital.

Ele explicou que, por enquanto, estão disponíveis nas unidades imunizantes AstraZeneca e CoronaVac para a segunda dose. Já os da Pfizer, também para a segunda dose, devem chegar a partir do próximo dia 5.

Vacina Já

Os profissionais de saúde pedem a todos que forem se vacinar que preencham o cadastro no site Vacina Já. Isso vai tornar o atendimento mais rápido e evita aglomerações nos postos.