VÍDEO: Homem é flagrado agredindo brutalmente ex-namorada no trabalho e mesmo assim é solto

Um vídeo que mostra o momento em que um homem invade uma sorveteria em Assis, em São Paulo, e agride a ex-namorada se tornou viral na Internet esta semana.

De acordo com o G1, as imagens, que são fortes e podem sensibilizar, são da última quinta-feira (8), mas as só agora foram divulgadas.

O boletim de ocorrência registrou lesão corporal e violência doméstica a vítima, uma jovem de 20 anos. Seu agressor tinha 36 anos e não aceitava o término do relacionamento.

Após as agressões contra a mulher e ameaças, o homem fugiu do local, mas foi localizado rapidamente. Apesar de ser preso em flagrante e encaminhado para cadeia, ele acabou liberado após audiência de custódia.

Confira mais:

A vítima ficou ferida com hematomas e o agressor apenas deve manter distância mínima de 100 metros da jovem e pode responder por lesão corporal pela lei Maria da Penha.

“Ninguém ajudou”

O Portal AssisCity falou com o dono do estabelecimento e disse que ficou indignado com a omissão dos clientes que presenciaram a agressão.

“Havia várias pessoas dentro da loja no momento da agressão, mas ninguém ajudou. Se tivessem ajudado seria mais fácil controlar a situação”, disse Sergio Campos de Carvalho.