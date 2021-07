Anunciam o homem mais velho do mundo; seu conselho para a longevidade é viver com muito amor e sem ficar irritado

Emilio Flores Márquez, nascido em Porto Rico, acaba de receber o reconhecimento do Guissnness World Records por ser o homem mais velho do mundo. Com 112 anos e 236 dias, o idoso chamado de “Don Milo” recebeu o título em sua residência, em Trujillo Alto.

Para Don Emilio, o segredo da sua longa vida é viver com muito amor e sem ficar irritado.

👏CONFIRMADO I El hombre vivo más longevo del mundo🌎

👴Nombre: Emilio Flores Marquez "Don Millo"

🏅Edad: 112 años y 236 días (Al día de hoy)

📍Lugar de Nacimiento: Puerto Rico 🇵🇷

✅Tip de vida: "Mucho amor y vivir sin enojos"



➡️Mas información en: https://t.co/rC8WsHTtZl pic.twitter.com/xTVHUQYI2C — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) June 30, 2021

De acordo com o portal 20 Minutos, ele nasceu em 8 de agosto de 1908. Sua infância foi compartilhada com dez irmãos menores.

“Eu era o mais velho dos filhos, então fazia de tudo. Eu lavava, cuidava dos meninos, fazia de tudo”, compartilhou Emilio que passou grande parte da sua vida trabalhando como agricultor.

Ele viveu um casamento de 75 anos com Andrea Pérez, que faleceu em 2010, e formou uma família de quatro filhos, dos quais dois já são falecidos, cinco netos e cinco bisnetos.

Atualmente, Emilio sofre de surdez, mas aos 101 anos, resistiu a uma operação para implementar um marca-passo.

“Estou animado para apresentar o Sr. Márquez – nascido, curiosamente, no oitavo dia do oitavo mês do oitavo ano do século 20! – e trazer sua história fascinante para o público em geral. Mas junto com isso, eu estou também fiquei satisfeito por ter tido a oportunidade de apresentar nossos respeitos a Dumitru Comănescu , que anteriormente detinha o recorde, mas infelizmente faleceu antes de darmos a notícia”, compartilhou Craig Glenday , editor-chefe do Guinness World Records.