Atriz de Smallville irá para prisão por participação em culto sexual; mulheres eram marcadas com ferro e fogo

A atriz Allison Mack, que interpretou Chloe Sullivan na série Smallville, foi condenada a três anos de prisão por seu envolvimento no culto sexual NXIVM.

De acordo com o Metro Reino Unido, a muher de 38 anos já havia se declarado culpada em 2019. Ela é acusada de ser uma “dona de escravos” no culto juntamente com o líder Keith Raniere. As mulheres recrutadas eram marcadas com as iniciais dele e de Allison com ferro e fogo.

“[Ela] colocava as mãos no peito das escravas e dizia a elas para ‘sentir a dor’ e ‘pensar em seu mestre’, enquanto as escravas choravam”, declarou uma das vítimas sobre a cerimonia cruel que realizava as marcações.

O Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York anunciou a sentença, que também inclui uma multa de 20 mil dólares. Desde sua prisão em 2018, a artista estava em confinamento domiciliar na casa de seus pais.

“Agora é de suma importância para mim dizer, do fundo do meu coração, sinto muito. Eu me joguei nos ensinamentos de Keith Raniere com tudo o que tinha. Eu acreditava, de todo o coração, que sua orientação estava me levando a uma versão melhor e mais iluminada de mim mesma”, escreveu ela em sua carta ao juiz.

Detalhes dos crimes

Lucas Jackson/Reuters

Allison seria uma peça chave para o culto e a segunda responsável da “irmandade secreta” chamada que explorava e chantageava suas vítimas que eram principalmente mulheres jovens.

Ela também foi nomeada como a responsável por recrutar agressivamente as “escravas”, que eram obrigadas a fotos nuas, bens materiais, confissões criminosas e outras informações prejudiciais como garantia.

Uma das vítimas chamada de “Jane Doe 1” revelou os seguintes detalhes da organização:

As escravas eram obrigadas a aderir a dietas extremamente restritivas.

Não eliminar os pelos pubianos.

Manter o celibato e não se masturbar.

Após as vítimas serem obrigadas a fazer sexo com Raniere, os “recrutadores” recebiam benefícios financeiros na forma de status e oportunidades de negócio. O líder foi condenado no ano passado a 120 anos de prisão.