Vídeo mostra momento em que mulher desmaia de dor após receber 100 chibatads; a punição foi por ter relações sexuais antes do casamento

O vídeo que mostra uma mulher desmaiando de dor após receber 100 chicotadas por fazer sexo antes do casamento, uma punição imposta pela lei Sharia na Indonésia, chocou a Internet.

De acordo com o Mega Notícias, a mulher, cujo nome não foi divulgado, recebeu a mesma punição que seu parceiro na cidade de Lhokseumawe, na última segunda-feira.

A sentença foi dada pelapolícia regional islâmica, Wilayatul Hisbah. Nas imagens, a mulher pode ser vista em pé em um palco elevado, vestida com uma túnica branca e lenço na cabeça e cercada por funcionários e pessoas filmando a punição.

Depois de receber várias chibatadas, os joelhos da mulher cedem e ela desmaia.

Em 2018, as autoridades de Aceh disseram que abandonariam a prática de açoitamento em público, mas prometeram mantê-las dentro de uma prisão. As promessas não foram cumpridas e o número de penas do tipo aumentou consideravelmente nos últimos anos.